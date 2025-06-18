كيف يؤثر خفض أو تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة اليوم على أسعار الذهب؟

كتبت- آية محمد:

تترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة اليوم، قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بشأن سعر الفائدة على الدولار، وسط تزايد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران وانعكاساتها السلبية على العالم، وفي هذا السياق، أوضح خبراء الذهب مدى تأثير هذا القرار على أسعار المعدن الأصفر، سواء عالميًا أو في السوق المحلي.

يأتي اجتماع الفيدرالي اليوم وسط تزايد التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العام بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران واحتمالات توجيه أمريكا ضربة لإيران لرفضها امتلاك سلاح نووي.

تأثير مباشر في حال الخفض

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، لـ"مصراوي"، إن قرار البنك المركزي الأمريكي سيكون له تأثير مباشر على أسعار الذهب، موضحًا أنه في حال خفض الفائدة على الدولار، فإن أسعار الذهب ستكون مرشحة للارتفاع.

وأضاف ميلاد أنه في حال قرر البنك تثبيت سعر الفائدة، فلن تشهد أسعار الذهب تغيرًا يُذكر، مشيرًا إلى أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية وقرار المركزي الأمريكي كلاهما عاملان مؤثران في حركة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إنه من الطبيعي أن يؤثر قرار البنك المركزي الأمريكي على سعر الذهب العالمي، حيث إن خفض الفائدة يدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو شراء الذهب بدلًا من السندات وشهادات الاستثمار، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره عالميًا.

وأوضح نجيب أن السوق المحلي يتبع السوق العالمي في حركة الأسعار، نظرًا لانفتاحه على الخارج، وبالتالي فإن أي ارتفاع في الأسعار العالمية يقابله ارتفاع مباشر في الأسعار المحلية.

وأشار إلى أنه في حال تثبيت سعر الفائدة، فإن أسعار الذهب لن تتأثر، موضحًا أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون أكبر من تأثير قرار الفائدة على تحركات أسعار الذهب.

التوترات الجيوسياسية الأكبر تأثيرا

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة على الدولار، عادةً ما يكون له تأثير على الأسعار في الظروف الطبيعية، لكنه لن يكون مؤثرًا على أسعار الذهب في الفترة الحالية في ظل الحرب بين إسرائيل وإيران، والتوترات السياسية العالمية.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات يوم الخميس -قبل اندلاع الأحداث- نحو 4663 جنيهًا، ووصل خلال منتصف تعاملات اليوم إلى 4815 جنيهًا، بزيادة قدرها 152 جنيهًا.

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