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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الجبن والبيض والذهب

01:56 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض، والجبن، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-6-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

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الذهب البيض الجبن الدواجن
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