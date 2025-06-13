إعلان

قفز 132 جنيهًا.. سعر الذهب يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

05:36 م الجمعة 13 يونيو 2025

أسعار الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 13-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز بنحو 87 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ليصل إجمالي ارتفاعاته نحو 132 جنيهًا حتى الآن.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3230 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4152 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4845 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5537 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38760 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172200 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 276850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.41% إلى نحو 3433 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

استجابة للتطورات العسكرية.. البترول توقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية
بعد اتهام إيران بانتهاك التزاماتها النووية.. لماذا يقلق اليورانيوم المخصب العالم؟