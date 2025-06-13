كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 13-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز بنحو 87 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ليصل إجمالي ارتفاعاته نحو 132 جنيهًا حتى الآن.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3230 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4152 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4845 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5537 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38760 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172200 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 276850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.41% إلى نحو 3433 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.