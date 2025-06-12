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"أدكو للأدوية" تستهدف مبيعات بـ 1.56 مليار جنيه في العام المالي المقبل

02:04 م الخميس 12 يونيو 2025

شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن اعتماد مجلس الإدارة على تمرير الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد 2025 / 2026.

وبحسب الإفصاح المرسل لإدارة البورصة، أوضحت الشركة أنها تستهدف إجمالي حجم مبيعات يبلغ 1.56 مليار جنيه خلال العام المالي 2025 / 2026 بمعدل نمو 41%، مقارنة ب، 1.38 مليار جنيه حجم مبيعات معتمدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025.

وأضافت الشركة، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح بنحو 350.4 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/ 2026 مقابل 640 مليون جنيه صافي ربح معتمد للعام المالي 2024/2025.

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شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية أدكو للأدوية
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