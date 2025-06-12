كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، و مكرونة السويسي، والكابوريا، و الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و 86 جنيهًا، بزيادة جنيهين.



سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 120 و180 جنيهًا، بزيادة 60 جنيهًا.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 340 جنيهًا، بتراجع 100 جنيه.



سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 120 و180 جنيهًا، بزيادة 40 جنيهًا.



سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و 400 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.





