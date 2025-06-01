كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم، البصل، والكوسة، والباذنجان، والخيار، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه، بتراجع جنيه ونصف.

البطاطس تتراوح بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية تتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 3 جنيهات، و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 3 و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 15 و35 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 12 و40 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.