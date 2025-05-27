رئيس شركة مصر الجديدة: توقيع عقود لتطوير 2500 فدان في 6 محافظات قريبا

كتبت- أمنية عاصم:

قال سامح السيد حمودة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة تمكنت خلال عام واحد من توقيع عقود لتطوير 2500 فدان وهي حالياً في مرحلة اعتماد المخططات من هيئة المجتمعات العمرانية، لتشمل 6 محافظات.

وأوضح في تصريحات صحفية خلال مشاركته في إحتفالية مرور 120 عاما على شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، أن الشركة قامت بتطوير 1500 فدان حتى نهاية العام الماضي.



وأوضح حمودة أن استراتيجية الشركة تركز على التوسع في محفظة الأراضي وتعظيم القيمة الاستثمارية لها، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركة على المستويين الفني والاستثماري.

وحول الهوية الجديدة للشركة، قال: "حرصنا على أن تكون أكثر ملاءمة مع السوق الحالي، وتعكس إرث وتاريخ شركة مصر الجديدة، مع مواكبة متغيرات السوق العقاري وتطلعات الجيل الجديد."