قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء 21-5-2025

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 55 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 21-5-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفاع سعر الذهب عيار 14 إلى 3074 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3952 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5269 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52690 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163866 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.66% إلى نحو 3311 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



