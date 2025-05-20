كتبت- منال المصري:

حددت مصلحة الضرائب أنواع سلع المواد الغذائية -غير المطهية- المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة طبقًا لقائمة الإعفاءات الواردة في القانون 67 لسنة 2016، بعد أن نفت تداول أنباء بفرض ضرائب جديدة على السلع الغذائية.

وحددت مصلحة الضرائب 17 سلعة غير مطهية من ضريبة القيمة المضافة كالتالي:

1- الألبان.

2- منتجات صناعة الألبان.

3- البيض فيما عدا البيض المبستر المستخدم فى صناعات غذائية.

4- الشاي.

5- السكر.

6- العسل الأسود.

7- عسل النحل.

8- الطحينة.

9- الحلاوة الطحينية.

10- الأرز.

11- البقوليات.

12- الحبوب مثل القمح والشعير .. إلخ.

13- منتجات المطاحن.

14- جميع أنواع الخبز.

15- المكرونة المصنعة من الدقيق ما عدا المكرونة المصنعة من السيمولينا.

16- اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة ومصنعات اللحوم

الأسماك الطازجة والمجمدة والكائنات المائية والرنجة عدا الكافيار.

17- الطيور الحية والمذبوحة الطازجة والمبردة والمجمدة

الخضروات والفواكه بحالتها الطبيعية.