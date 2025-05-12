البورصة تتلقى طلب قيد أسهم "حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية، أنه ورد لها طلب قيد أسهم شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر Hassan Allam Investments &Venture Capital S.A.E، شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي" علمًا بأنه جارى استكمال المستندات اللازمة للعرض على لجنة القيد.

ووفق الإفصاح المنشور على شاشة البورصة، أن القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر والمطلوب قيده يقدر بـ 10 مليون جنيه بعدد أسهم بلغت 10 مليون سهم وبقيمة اسمية تقدر بـ 1 جنيه.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.