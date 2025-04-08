سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.64 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و 13.70 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

بنك مصر: 13.64 جنيه للشراء بزيادة قرش ، و 13.70 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش ، و 13.70 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.59 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش ، و 13.64 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.62 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.







