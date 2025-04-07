جو جرين: تصدير شحنات متعددة من ثمار الجوجوبا إلى أمريكا

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية استلامها أوامر شراء جديدة من إحدى الشركات الأمريكية التي تعمل في مجال التجارة المرتبطة بثمار الجوجوبا، وتتضمن أوامر الشراء قيام شركة جو جرين بتصدير شحنات متعددة من ثمار الجوجوبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، فإنه بناء عليه فقد تحصلت على إجمالي مبالغ وقدرها 485.2 ألف دولار خلال الربع الأول من عام 2025.

وتابعت الشركة، أنها تود الإفصاح عن استلامها دفعة جديدة من قيمة التعاقد الذي تم ابرامه مع إحدى الشركات بسلطنة عمان بخصوص تصدير شتلات الجوجوبا والزيتون بقيمة بلغت 35.29 ألف دولار .

ويأتي ذلك في إطار سعي الشركة إلى زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها المتعلقة بنبات الجوجوبا المطلوب عالمياً وإبرام اتفاقيات وتعاقدات محلية ودولية اقليمية.

وأضاف الإفصاح،أنه تم التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتوريد وانشاء محطات طاقة شمسية لتطوير منظومة تشغيل الآبار و الانارة بهدف تخفيض التكاليف التشغيلية الباهظة لاستخدام السولار، وتحقيقا لمعايير الاستدامة التي تستهدفها الشركة لتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، وقد بلغت قيمة المرحلة الأولى من التعاقد مبلغ 1.68 مليون جنيه.

ونوهت الشركة، عن قيامها بسداد القسط الشهري بقيمة 1,58 مليون جنيه وكذلك القسط النصف سنوي بمبلغ 5.20 مليون جنيه الممنوح من البنك الاهلي المصري.