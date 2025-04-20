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أسعار البيض بتراجع اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:11 ص الأحد 20 أبريل 2025

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 165.08 جنيه، بتراجع 2.64 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 170.89 جنيه، بتراجع 3.63 جنيه.

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أسعار البيض كرتونة البيض البلدي مركز معلومات مجلس الوزراء
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