انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3070 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 نحو 3948 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4605 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 عند 5263 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 36840 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52630 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163679 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 263150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43 % إلى نحو 3224 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.







