وزير البترول: الاكتشافات الأخيرة للبترول والغاز واعدة.. ونخطط للتوسع بالطاقة النظيفة

كتبت- دينا كرم:

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقًاء موسعًا مع عدد من رؤساء وممثلي شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، أن النجاح في زيادة الإنتاج من البترول والغاز يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات المواطنين من الوقود وتقليل فاتورة الاستيراد فى ظل مليارات الدولارات المخصصة للطاقة واستيراد المنتجات، وكذلك التزامات القطاع المالية نحو الشركاء، ليؤكد على مدى التزام الدولة بالشفافية التي تعمل بها مع شركائنا الدوليين

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن ذلك جاء بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات قطاع البترول، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لاستعراض آخر مستجدات أنشطة القطاع خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤- مارس ٢٠٢٥ وتحديد المستهدفات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بدوي، أن مصر لديها فرص وإحتمالات بترولية وغازية واعدة، بالإضافة إلى مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة، ويمكن استغلالها بالتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الاخيرة تحقيق اكتشافات فى منطقة خليج السويس وزيادة الأنشطة فى منطقة الصحراء الغربية، وهذه نتائج مبشرة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق اكتشافات جديدة ووضعها على الإنتاج، لافتاً إلى أن كل برميل زيت خام وكل قدم غاز طبيعي يتم اضافته له أهمية كبيرة.

وأوضح بدوي، أن هناك خطط للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وسيكون لها اثر ايجابي قريباً.

وخلال اللقاء استعرض قيادات الهيئة والشركات القابضة ووكلاء الوزارة مستجدات الأعمال خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية التي تهدف لتحسين معدلات الأداء، وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز والتوسع فى مشروعات البتروكيماويات.