ربحت 21 مليار جنيه.. مؤشرات البورصة تصعد بختام أول جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.18% عند مستوى 31174 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.74% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.67%.

وحقق رأسمال السوقي مكاسب بقيمة 21 مليار جنيه، مسجلًا 2.197 تريليون جنيه، مقابل 2.176 تريليون جنيه بختام إغلاقات جلسة الخميس الماضي.

وأغلق السوق المحلي، على ارتفاع نحو 141 سهمًا، وانخفض نحو 31 سهمًا، بينما لم يتغير أسهم 41 شركة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 113.05 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 6.22 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 106.83 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 2.43% عند مستوى 30810 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.