هبوط سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 3107 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3994 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4660 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 5326 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 37280 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 49600 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 154256 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 248000 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93 % إلى نحو 3237 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.