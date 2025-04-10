لماذا انخفضت أسعار الدواجن خلال آخر 10 أيام؟ رئيس الشعبة يوضح

كتبت- آية محمد:

أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، خلال حديثه مع "مصراوي" أسباب تراجع أسعار الدواجن في الأسواق خلال آخر 10 أيام.

وأوضح أن أسعار الدواجن تراجعت بنحو 15 جنيهًا مقارنة بنهاية رمضان، حيث أصبح سعر الدواجن البيضاء في المزرعة 78 جنيهًا مقابل 93 جنيهًا في نهاية رمضان.

وأضاف السيد أن هذا الانخفاض جاء بعد عيد الفطر، وأرجع ذلك لعدة أسباب منها ضعف الطلب على شراء الدواجن بعد انتهاء رمضان، واقتراب شم النسيم، حيث يزيد الطلب على شراء الأسماك المملحة.

وأضاف السيد أنه من الممكن استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى حيث يزداد الإقبال على اللحوم، ويقل الطلب على الدواجن.

وتابع أن السوق المصري متقلب ولا توجد به ضوابط، لذلك من الصعب التنبؤ بحركة الأسعار بشكل دقيق.

وأشار السيد إلى أن أسعار الفراخ البلدي تتراوح بين 98 و102 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 105 جنيهات، بينما يصل سعر الفراخ البلدي الساسو إلى 85 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا، أما الفراخ البيضاء فتبلغ نحو 78 جنيهًا في المزرعة وتصل للمستهلك بسعر 88 جنيهًا.

أما بالنسبة للبيض، فقد بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 140 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 150 جنيهًا، بحسب السيد.

وأوضح السيد، أن أسعار البيض شهدت انخفاضًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن اعتقاد البعض بارتفاع أسعار البيض مع اقتراب شم النسيم هو اعتقاد خاطئ، حيث أن العادات والتقاليد القديمة التي تشمل تلوين البيض اندثرت، واستبدلها المواطنين بالذهاب إلى الحدائق وتناول الأسماك المملحة.

وأرجع السيد انخفاض أسعار البيض إلى ضعف الطلب عليه، بالإضافة إلى تنامي الإنتاج.

اقرأ أيضًا:

سؤال وجواب.. التفاصيل الكاملة حول خدمة التحويلات المالية الدولية الفورية عبر "فودافون كاش"

بعد إيقافها رسميًا.. تعرف على خطوات سداد رسوم هاتفك عبر "تليفوني"