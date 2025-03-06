انخفاض سعر الذهب بمنتصف التعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 12 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس، مقارنة بمستواه مقارنة بمستواه ببداية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2742 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلي 3525 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4113 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4700 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32904 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 47000 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 146170 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 235000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.54% إلى نحو 2903 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.