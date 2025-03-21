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سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

01:20 م الجمعة 21 مارس 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، خلال منتصف تعاملات الجمعة، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2860 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3677 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4290 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4902 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 34320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 49020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 152452 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 245100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 3031 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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