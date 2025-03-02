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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2-3-2025 مع بداية التعاملات

03:59 ص الأحد 02 مارس 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2-3-2025 مع بداية التعاملات، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.


"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2-3-2025، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4612 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4035 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3459 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2690 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1921 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 143432 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32280 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68 % إلى نحو 2858 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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