بخبرة دولية ومصرفية.. "هدى منصور" عضوًا منتدبًا لشركة السكري لمناجم الذهب

كتبت أمنية عاصم:

أعلنت شركة أنجلوجولد أشانتي بي إل سي (AngloGold Ashanti plc) تعيين المهندسة هدى منصور عضوًا منتدبًا ونائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، أكبر منجم للذهب في مصر، وذلك عقب انضمامها لشركة السكري لمناجم الذهب قادمة من شركة IFS، كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع الصناعي.

وبحسب البيان المرسل اليوم، فإن هدى هدى منصور شغلت منصب رئيس قطاع العمليات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا، كما كانت عضوًا في مجلس إدارة شركة سنتامين ولجنتي المراجعة والمخاطر، والاستدامة بالشركة.

وتدير أنجلوجولد أشانتي منجم السكري بالتعاون مع الحكومة المصرية في إطار شراكة استراتيجية، حيث استحوذت على شركة “سنتامين”، المشغلة لمنجم السكري في نوفمبر 2024 ، و التي كانت مدرجة في بورصتي لندن وتورونتو، ويقع المقر الرئيسي لشركة أنجلوجولد أشانتي في دنفر بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي رابع أكبر منتج للذهب في العالم.

وعقب ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة أنجلوجولد أشانتي قائلًا: " تتمتع هدى منصور بخبرات استثنائية تمتد لأكثر من 25 عاماً تولت خلالها عددًا من المناصب التنفيذية، وهي معروفة على نطاق واسع في المنطقة بكونها من قائدات الأعمال المتميزات".

من هدى منصور؟

تحمل هدى منصور درجة بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية بامتياز مع مرتبة الشرف، بالإضافة لدرجة الماجستير في إدارة الأعمال بامتياز من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا.

وتمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات والنجاح في دنيا الأعمال على المستوى العالمي، وتتمتع بخبرة واسعة ، حيث شغلت مناصب قيادية في شركات عالمية كبرى في البرمجيات مثل SAP وأوراكل ومايكروسوفت، وعلى مدار مسيرتها العملية شغلت هدى أدوارًا ومناصب قيادية على المستويين الإقليمي والعالمي في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما أكسبها خبرات متنوعة في التعامل مع الثقافات المختلفة ومعالجة التحديات وإدارة نماذج الأعمال المختلفة.

وقبل انضمامها لشركة IFS، عملت هدى منصور لمدة 10 سنوات في شركة SAP حيث كانت أول من يشغل منصب رئيس قطاع العمليات للشركة في الإمارات وسلطنة عمان، وأول سيدة في شركة SAP يتم تعيينها في منصب العضو المنتدب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

قامت مجلة فوربس الشرق الأوسط بإدراج هدى منصور في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال منذ عام 2018 حتى اليوم. وفي عام 2022 تم اختيارها كواحدة من أفضل 5 سيدات في مجال التكنولوجيا.

من ناحية أخرى تشغل هدى منصور أيضًا منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، حيث تترأس لجنة الاستدامة بالمجلس، وهي عضو لجنة العمليات والتكنولوجيا بمجلس إدارة البنك. بالإضافة لذلك، تم تعيينها بقرار رئاسي كعضو في المجلس القومي للمرأة، وهي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر أيضًا.