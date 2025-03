مركز الإبداع التكنولوجي يعلن أسماء الشركات الناشئة المنضمة لبرنامج كرياتيفا للاحتضان

كتبت- آية محمد:

كشف مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، عن أسماء الشركات الناشئة المنضمة للدفعتين الأولى والثانية من برنامج كرياتيفا للاحتضان، وهي Game3at+, Sport on, Arcit-AI, Disinfex,"

Seaats, Bekya Pay, HNDL Fleet Management, etradeling, BlinkBot, Saheh, Etlobly, Kunhii, Wexfi, DIME EG, Khidma, Shader, Rookna, Tayer, Cadeau, I Can Coach You, TaTa, Raheem, Mishkat, 3eed Store, Oxygen Mart, Drop Me".

ويستقبل المركز حاليًا طلبات التقديم للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج بحد أقصى يوم 15 مارس.

وبرنامج كرياتيفا للاحتضان هو أحد المبادرات التي ينفذها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وينظَم بمراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.

ويستهدف أصحاب الأفكار المبتكرة أو الشركات الناشئة أو خطط العمل أو النماذج الأولية أو مشروعات التخرج في مجالات تكنولوجيا التعليم أو الطاقة المتجددة أو التجارة الإلكترونية أو المدن الذكية، ومجالات أخرى.

ويهدف البرنامج إلى دعم نمو الشركات الناشئة ما قبل مرحلة التمويل الأولى لتصبح شركات مستدامة لديها القدرة على التوسع، وكذلك تعزيز الابتكار القائم على التكنولوجيات الناشئة لمواجهة تحديات السوق.

ويوفر البرنامج دعمًا ماديًا وعينيًا يصل إلى 360 ألف جنيه لكل شركة ناشئة.

ويتضمن البرنامج عدة مزايا، من أبرزها التحقق من النواحي السوقية، وتطوير فريق العمل، وتصنيف العملاء، والتسعير، وتخطيط الأعمال، ورعاية الابتكارات الثانوية، وقياس مدى جاهزية الشركة للاستثمار، بالإضافة إلى جمع التمويل.