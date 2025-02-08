أسعار النفط تنخفض للأسبوع الثالث وسط مخاوف حرب الرسوم الجمركية

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط بختام تعاملات أمس الجمعة، بعد فرض عقوبات جديدة على صادرات الخام الإيرانية ولكن الأسعار انخفضت خلال الأسبوع مع قلق المستثمرين بشأن تجدد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وتهديدات بفرض رسوم جمركية على دول أخرى، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.66 دولار للبرميل، بارتفاع 37 سنتًا أي 0.5% ومن المتوقع أن تهبط أكثر من 2% هذا الأسبوع، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 71.00 دولار للبرميل، بارتفاع 39 سنتًا أي 0.55%.

وقال جون كيلدو، الشريك في شركة أجين كابيتال، إن التقارير عن الرسوم الجمركية المخطط لها من جانب إدارة ترامب أدت إلى كبح المكاسب في أعقاب العقوبات التي أُعلن عنها يوم الخميس.

وقال فيل فلين، المحلل الكبير في برايس فيوتشرز جروب، إن المتعاملين كانوا يراقبون تصريحات ترامب طوال يوم الجمعة بحثًا عن تغييرات محتملة في السياسات الأميركية التي قد تعيد تشكيل السوق بسرعة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس إنها فرضت عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والناقلات التي تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين، في خطوة تدريجية لزيادة الضغوط على طهران.

وقال مايكل هايج، رئيس أبحاث السلع الأساسية العالمية في سوسيتيه جنرال: "إن فرض الرسوم الجمركية وتوقفها مؤقتًا من شأنه أن يصب في صالح سوق النفط لأنه يزيد من حالة عدم اليقين، ولكن لم نشهد هذا الرد بسبب مخاوف الطلب فالرسوم الجمركية وردود الفعل المتبادلة من الدول تضر بالناتج المحلي الإجمالي العالمي والطلب على النفط".

وأعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية كجزء من خطة واسعة النطاق لتحسين الميزان التجاري الأمريكي، لكنه علق خطط فرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا.

وقال محللون في بي إم آي في مذكرة يوم الجمعة: "إن الضغوط الهبوطية نبعت من تدفق الأخبار حول الرسوم الجمركية، مع مخاوف بشأن حرب تجارية محتملة غذت المخاوف من إضعاف الطلب على النفط".

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن تعهد ترامب مجددا بزيادة إنتاج النفط الأمريكي، مما أثار قلق المتعاملين بعد يوم من إعلان البلاد عن قفزة أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام.