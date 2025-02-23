سعر الذهب يرتفع خلال منتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2763 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3553 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4145 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4737 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147320 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 236850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10 % إلى نحو 2936 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.