إعلان

بعد توقف 15 شهرا.. فنزويلا تستأنف تصدير النفط الخام المخفف

كتب : مصراوي

02:36 ص 07/03/2026

النفط الخام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أظهرت وثيقة صادرة عن شركة النفط الحكومية في فنزويلا "بتروليوس دي فنزويلا"، أن كراكاس استأنفت هذا الشهر تصدير نوع رئيسي من النفط الخام لم يُشحن منذ أواخر 2024، وهو النفط الخام المخفف، إذ أرسلت شركة شيفرون الأمريكية شحنة تبلغ 500 ألف برميل إلى ساحل الخليج الأمريكي.

وتحظى هذه النوعية، التي تُنتج من مزيج من النافتا الثقيلة المستوردة والنفط الخام الثقيل للغاية من منطقة النفط الرئيسية، حزام أورينوكو، في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بشعبية كبيرة بين مصافي التكرير في دول مثل الولايات المتحدة والهند.

وإذا استمرت الصادرات في الأشهر المقبلة، فقد تسهم في سحب ملايين البراميل من المخزونات.

وأظهرت الوثيقة، أن مخزونات النفط الخام الخفيف بلغت 4.8 مليون برميل بحلول نهاية فبراير، وهو أعلى تراكم لخام ثقيل في أورينوكو.

ولم ترد بتروليوس دي فنزويلا بعد على طلب للتعليق، ورفضت شركة شيفرون التعليق على الأمور التجارية، وفقا للغد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

النفط الخام فنزويلا تستأنف تصدير النفط الخام النفط فنزويلا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
شئون عربية و دولية

بعد جولة ميدانية.. سي إن إن: لا مؤشرات على انهيار النظام الإيراني
صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
شئون عربية و دولية

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
رياضة محلية

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
كل الخيارات مطروحة.. ماذا قال البيت الأبيض عن إرسال قوات برية لـ إيران؟
شئون عربية و دولية

كل الخيارات مطروحة.. ماذا قال البيت الأبيض عن إرسال قوات برية لـ إيران؟
الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"
دراما و تليفزيون

الإرهابي محمود عزت يواصل خططه التدميرية في الحلقة 17 من مسلسل "رأس الأفعى"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان