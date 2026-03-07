

وكالات

أظهرت وثيقة صادرة عن شركة النفط الحكومية في فنزويلا "بتروليوس دي فنزويلا"، أن كراكاس استأنفت هذا الشهر تصدير نوع رئيسي من النفط الخام لم يُشحن منذ أواخر 2024، وهو النفط الخام المخفف، إذ أرسلت شركة شيفرون الأمريكية شحنة تبلغ 500 ألف برميل إلى ساحل الخليج الأمريكي.

وتحظى هذه النوعية، التي تُنتج من مزيج من النافتا الثقيلة المستوردة والنفط الخام الثقيل للغاية من منطقة النفط الرئيسية، حزام أورينوكو، في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بشعبية كبيرة بين مصافي التكرير في دول مثل الولايات المتحدة والهند.

وإذا استمرت الصادرات في الأشهر المقبلة، فقد تسهم في سحب ملايين البراميل من المخزونات.

وأظهرت الوثيقة، أن مخزونات النفط الخام الخفيف بلغت 4.8 مليون برميل بحلول نهاية فبراير، وهو أعلى تراكم لخام ثقيل في أورينوكو.

ولم ترد بتروليوس دي فنزويلا بعد على طلب للتعليق، ورفضت شركة شيفرون التعليق على الأمور التجارية، وفقا للغد.