استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 7-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 23 و27 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 23 و27 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و26 جنيهًا.

اقرا أيضا:

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت