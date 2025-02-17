سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2736 جنيهًا للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 18 نحو 3518 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 4105 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4691 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب عند 32840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46910 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145890 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 234550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64% إلى نحو 2900 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.