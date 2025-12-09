إعلان

ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:49 ص 09/12/2025

سعر الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.61 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 124.61 جنيه للشراء، و126.18 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.04 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 66.46 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و67.15 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 153.97 جنيه للشراء، و154.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

إعلان

