كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 3
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

1 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

0 0
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

0 0
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

لحظة بلحظة.. السنغال ضد بنين.. 0-0

كتب - يوسف محمد:

08:42 م 30/12/2025 تعديل في 09:38 م
    منتخب السنغال للمحليين 1
    منتخب السنغال
    منتخب السنغال

يلاقي منتخب السنغال نظيره منتخب بنين اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، عبد الله سيك، الحاجي مالك ضيوف وكريبان دياتا

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، باب ماتار سار، لامين كامارا وإيليمان ندياي

خط الهجوم: ساديو ماني وحبيب ديالو

أبرز أحداث مباراة الشنغال وبنين في أمم أفريقيا 2025:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: سيطرة سنغالية على الكرة ولكن دون خطورة

الدقيقة 15: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب السنغال

الدقيقة 23: تسديدة قوية من لاعب منتخب بنين ولكنها تمر بجوار مرمى منتخب السنغال

الدقيقة 33: محاولات من لاعبي السنغال لتسجيل الهدف الأول في مرمى بنين

الدقيقة 36: تسديدة قوية من لاعب منتخب السنغال يتصدى لها حارس مرمى بنين

الدقيقة 37: عرضية من ساديو ماني يبعدها دفاع منتخب بنين

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

