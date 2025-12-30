يلاقي منتخب السنغال نظيره منتخب بنين اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، عبد الله سيك، الحاجي مالك ضيوف وكريبان دياتا

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، باب ماتار سار، لامين كامارا وإيليمان ندياي

خط الهجوم: ساديو ماني وحبيب ديالو

أبرز أحداث مباراة الشنغال وبنين في أمم أفريقيا 2025:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: سيطرة سنغالية على الكرة ولكن دون خطورة

الدقيقة 15: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب السنغال

الدقيقة 23: تسديدة قوية من لاعب منتخب بنين ولكنها تمر بجوار مرمى منتخب السنغال

الدقيقة 33: محاولات من لاعبي السنغال لتسجيل الهدف الأول في مرمى بنين

الدقيقة 36: تسديدة قوية من لاعب منتخب السنغال يتصدى لها حارس مرمى بنين

الدقيقة 37: عرضية من ساديو ماني يبعدها دفاع منتخب بنين