جنوب أفريقيا.. وفاة 41 صبيًا بسبب طقوس الختان

جوهانسبرج - (أ ب)

ذكرت السلطات اليوم الثلاثاء أن 41 صبيا توفوا إثر أساليب الختان في إطار طقوس الانتساب التقليدية في جنوب أفريقيا في نوفمبر وديسمبر.

وطقوس الانتساب هي شعيرة عبور الصبية إلى الرجولة، وتمارسها مجموعات عرقية متنوعة سنويا في أفريقيا، بما في ذلك مناطق في جنوب أفريقيا.

ووفقا للتقاليد، يتم عزل الصبية في مدارس تنشئة حيث يتم تعليمهم قيم ثقافية ومسؤوليات بينما يصبحون بالغين. وينجم عن الجزء الخاص بالختان عدة حالات وفاة سنويا، مما يضطر الحكومة إلى التدخل عن طريق التشريع.

وتلزم القوانين مدارس التنشئة الدينية على التسجيل لدى السلطات، لكن هذا لم يمنع انتشار مدارس التنشئة غير القانونية التي يتم فيها تسجيل العديد من حالات الوفاة.

وقال وزير الشؤون التقليدية في جنوب أفريقيا، فيلينكوسيني هلابيسا، إن من بين النصائح غير المثبتة علميا التي يتم قولها غالبا للشباب، تجنب شرب الماء لتسريع عملية التعافي.