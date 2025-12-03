6 مليارات جنيه.. فاين القابضة تكشف حجم استثماراتها في السوق المصري

قال أحمد ندا، رئيس إدارة سلاسل الإمداد بمجموعة فاين الصحية القابضة مصر، إن إجمالي حجم استثمارات المجموعة في مصر وصل إلى 6 مليارات جنيه وهو ما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%.

وأضاف ندا، أن هذا الاستثمار الكبير يأتي ضمن خطتها التوسعية التي تستهدف تطوير خطوط الإنتاج، رفع الكفاءة التشغيلية، ودعم استراتيجية الشركة للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الورقية.

وأوضح ندا، أن الشركة تمتلك 5 مصانع موزعة على 3 مواقع داخل مصر، ويعمل بها أكثر من 1000 موظف في مختلف القطاعات.

وأشار ندا، إلى أن الشركة تواصل تعزيز قدراتها الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل، مدفوعة بفرص النمو القوية في السوق المصري.جاء ذلك على هامش مؤتمرها الصحفي للإعلان عن اختيارها كشريك رسمي للنظافة والتعقيم للمتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وفي إطار هذا الاحتفال، أطلقت مجموعة فاين الصحية القابضة منتجًا خاصًا يحمل ترخيصًا رسميًا وهو عبارة عن علبة مناديل محدودة الإصدار مستوحاة من هذا الحدث المميز، تُباع في الأسواق لتتيح للملايين اقتناء تذكار خاص بهذا الحدث الاستثنائي.