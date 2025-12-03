إعلان

انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : آية محمد

09:57 ص 03/12/2025

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 58 و64 جنيهًا، بتراجع جنيهين.


سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا.


سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.


سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.


سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

