هل سترتفع أسعار الدواجن الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

توقع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، مرجعًا ذلك إلى زيادة الطلب مع اقتراب أعياد الميلاد وشهر رمضان.

وأوضح السيد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء قد يصل إلى 65 جنيهًا في المزرعة و75 جنيهًا للمستهلك، مؤكدًا أن الارتفاع سيكون محدودًا وذلك لانخفاض سعر الكتكوت الذي يتراوح حاليًا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بالإضافة إلى انخفاض مدخلات الإنتاج، مما يمنع حدوث قفزات كبيرة في الأسعار.

وأشار السيد، إلى أن المنتجين يتعرضون لخسائر كبيرة في الوقت الحالي، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 58 جنيهًا فقط وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج.

وطالب السيد بضرورة تفعيل بورصة الدواجن أو استحداث بورصة إلكترونية تحت إشراف وزارة الزراعة تضم لجانًا تسعيرية متخصصة لتحديد السعر العادل بناءًا على العرض والطلب الحقيقيين وبما يضمن حقوق المنتج والمستهلك.

وحذر من استمرار خسائر المنتجين، مؤكدًا أن خروج عدد كبير منهم من المنظومة سيؤدي إلى حدوث فجوة تصل إلى 30% في الإنتاج المحلي مما سيدفع السوق إلى اللجوء للاستيراد لسد النقص.

وشدد السيد على أن السعر العادل للدواجن البيضاء يجب ألا يقل عن 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، أوضح أن سعر الكرتونة يبلغ نحو 120 جنيهًا في المزرعة وتُباع للمستهلك بنحو 145 جنيهًا بسبب تكاليف النقل وهامش الربح، مضيفًا أن الأسعار الحالية مناسبة.

وأكد وجود إقبال كبير على شراء البيض مع وفرة في المعروض بنسبة تصل إلى 25%، متوقعًا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

كيلو الأوراك بـ 10 جنيهات.. الشعبة تحذر من شراء هذا النوع من الدواجن

مكاسب الذهب تصل إلى 51% في السوق المحلي منذ بداية العام الجاري

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون