بـ 961 مليونا.. المركزي يبيع أذون خزانة بالدولار بسعر فائدة 3.75%

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة بالدولار أجل عام بقيمة 961 مليون دولار بسعر فائدة 3.75% في خامس عطاء دولاري له خلال 2025.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الطلبات المقدمة اليوم تخطت مليار دولار لعدد 19 بنكا بسعر فائدة وصل أقصاه 4.25%.

ومن المقرر أن يبيع البنك المركزي سادس عطاء مقوم بالدولار خلال العام الجاري بقيمة 840 مليون دولار قبل نهاية الشهر الجاري تزامنا مع استحقاق نظيرتها، وفق البيانات الأرشيفية على موقع المركزي.