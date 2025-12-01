إعلان

بـ 961 مليونا.. المركزي يبيع أذون خزانة بالدولار بسعر فائدة 3.75%

كتب : منال المصري

08:13 م 01/12/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة بالدولار أجل عام بقيمة 961 مليون دولار بسعر فائدة 3.75% في خامس عطاء دولاري له خلال 2025.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الطلبات المقدمة اليوم تخطت مليار دولار لعدد 19 بنكا بسعر فائدة وصل أقصاه 4.25%.

ومن المقرر أن يبيع البنك المركزي سادس عطاء مقوم بالدولار خلال العام الجاري بقيمة 840 مليون دولار قبل نهاية الشهر الجاري تزامنا مع استحقاق نظيرتها، وفق البيانات الأرشيفية على موقع المركزي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري وزارة المالية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة