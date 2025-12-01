بعد رفع الحد التأميني..ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟

وقال جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

وأضاف عوض، أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة

يترتب على رفع الحد الأدنى للتأمين على الموظف، زيادة قيمة المعاش الخاص بالموظف بعد انتهاء مدة خدمته.

ويستفيد من رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، هو من تنتهي خدمته في 1 يناير القادم أو بعد ذلك.

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات، بحسب عوض.