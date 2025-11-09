الإحصاء: 6.7% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية في أغسطس الماضي

انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 4.73 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2025 مقابل 4.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 4.63%، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 6.7%حيث بلغت 3.96 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2025 مقابل 3.71 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، الملابس الجاهزة بنسبة 20.6%، والعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 29.1%، والبترول الخام بنسبة 7.6%، والصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 29.4%.

وبحسب البيان، انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها، منتجات البترول بنسبة 21.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 30.3%، أسمدة بنسبة 29.9%، فواكه طازجة بنسبة 15.2%).

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 0.2% حيث بلغت 8.69 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2025 مقابل 8.67 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز، ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها، لغاز الطبيعي بنسبة 88.9%، سيارات ركوب بنسبة 66.1%، فول صويا بنسبة 135.4%، ذرة بنسبة 12.6%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها، منتجات البترول بنسبة 15.5%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 33.8%، قمح بنسبة 13.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 7.8%.