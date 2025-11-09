إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:08 ص 09/11/2025

السمك البلطي

انخفت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الأحد 9-11-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

السمك البلطي سوق العبور المأكولات البحرية

