خبير يوضح أسباب تراجع أسعار الذهب والفضة عالميًا

أكد هاني بشير، خبير أسواق المال العالمية، أن الذهب حقق قفزات هائلة هذا العام.

وقال بشير، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، إن الأوقية بلغت 3500 دولار في أبريل ثم 4381 دولارًا في أكتوبر، مشيرًا إلى أن جرام عيار 24 ارتفع من 112 إلى 141 دولارًا.

وأضاف أن المستثمرين من بداية العام حققوا أرباحًا 53%، مشيرًا إلى أن التراجع الأخير بنسبة 8-11% في 18 يومًا مرتبط بالبورصات العالمية أكثر من الطلب المحلي.

وتابع بشير أن الذهب استثمار مربح طويل الأمد، مشددًا على ضرورة تقسيم شراء الذهب على مراحل لتجنب مخاطر تقلبات السعر.

وأكد أن الفضة قفزت 93% هذا العام، مشيرًا إلى أنها مثالية لرؤوس الأموال الصغيرة، بعكس العقارات مرتفعة السعر والأقل استيعابًا لمحدودي الدخل مقارنة بالمعادن.

وأكد أن أي انخفاض في الذهب مؤقت والصعود مستمر، مشيرًا إلى أهمية متابعة الأسعار العالمية وتوزيع الاستثمارات ذكيًا بدل الاعتماد على السوق المحلي اللحظي.