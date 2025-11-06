انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 12 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 6-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات أمس، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3558 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4575 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5338 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6100 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 42704 جنيهات وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61005 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189727 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305028 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% إلى نحو 3982 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.