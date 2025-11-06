أعلن معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT"عن إطلاق فعاليات نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري، تحت شعار "AI Everywhere الذكاء الاصطناعي في كل مكان"، برعاية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة أكثر من 500 عارض، ونخبة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

ويجمع 2025Cairo ICT تحت مظلته 5 فعاليات متخصصة تشمل انعقاد الدورة الثانية عشر للمعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي"PAFIX" تحت رعاية البنك المركزي المصري، والمعرض والمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية "AIDC" في انعقاده الثاني تحت رعاية وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

بالإضافة إلى معرض ومؤتمر الشباب وتكنولوجيا الترفيه" Connecta" في انعقاده الخامس، إلى جانب "Innovation Arena" للإبداع، وفعاليات "Cyber Zone" للأمن السيبراني لأول مرة في موقعين داخل المعرض.

وتشارك في معرض Cairo ICT2025، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتNTRA ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتITEDA ، والبريد المصري، والهيئة العربية للتصنيع، كما يشارك جهاز مستقبل مصر تحت لقب "ضيف الشرف" ليطرح رؤيته حول التحول الرقمي ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويقدم المعرض في نسخته الجديدة جلسات تفاعلية وعروضًا تطبيقية تواكب التطورات في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، وتكنولوجيا التعليم بمشاركة جناح كامل لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الخضراء، والهوية الرقمية eKYC.

ومن جانبه صرح أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز انترناشيونال، المنظمة لمعرض ومؤتمر Cairo ICT، أن المعرض ينطلق هذا العام تحت شعار الذكاء الاصطناعي في كل مكان "AI Everywhere".

وأضاف أن الدور المحوري الذي يقوده معرض Cairo ICT في قطاع الاتصالات على مدار نحو 3 عقود لم يعد يقتصر على التأثير المباشر في تنمية القطاع فحسب بل أصبح يمتد بتأثيره ودعمه إلى كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تشهد طفرات هائلة في التحول الرقمي والدمج التكنولوجي لكافة عملياتها اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، ومن ثم أصبح معرض Cairo ICT يقود نحو دعم وتحفيز الاقتصاد الحديث بالكامل.