أرباح "السويدي إليكتريك" تتراجع 4.4% إلى 12.7 مليار جنيه في 9 أشهر

كتب : منال المصري

11:11 ص 06/11/2025

شركة السويدي إليكتريك

أعلنت اليوم شركة السويدي إليكتريك المتخصصة في تصنيع الأسلاك والكابلات وتوفير حلول الطاقة انخفاض صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 4.4% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 12.67 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية للشركة المنشورة في البورصة اليوم، فإن إجمالي الإيرادات ارتفعت بنحو 21.2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 200 مليار جنيه.


تأسست شركة السويدي اليكتريك 1938 من قبل عائلة السويدي، ونجحت في تنمية أعمالها حتى أصبحت شركة رائدة في تصنيع الكابلات والمنتجات الكهربائية بمختلف أنواعها وتوفير حلول مشروعات المقاولات على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وتمتلك الشركة 31 منشأة صناعية في 15 دولة وتحظى بفريق عمل يضم أكثر من 19 ألف موظف.

