تفاقم عجز موازنة مصر إلى 3.2% خلال أول 4 أشهر من 2025-26

كتب : منال المصري

04:23 م 30/11/2025

وزارة المالية

تفاقم عجز موازنة مصر إلى 3.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري "يوليو إلى أكتوبر 2025" مقارنة بـ2.6% بنفس الفترة من العام السابق، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو ينتهي آخر يونيو من العام التالي.

بحسب التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية، فإن الفائض الأولي للموازنة خلال نفس الفترة ارتفع إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في أول 4 أشهر من العام الحالي مقابل 0.7% بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

إجمالي المصروفات بموازنة مصر يفز 37% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.5 تريليون جنيه.

وزارة المالية عجز موازنة

