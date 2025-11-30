تحرك مشترك بين مصر والجزائر لتصدير المعدات لغرب أفريقيا

تواصل شركتا بتروجت وسوناطراك تعزيز تعاونهما الثنائي عبر دراسة إنشاء مجمع تصنيع مشترك في الجزائر، يستهدف توفير احتياجات الشركتين من معدات العمليات الخاصة بحقول الغاز والبترول، مع التوسع مستقبلًا في التصدير إلى أسواق غرب أفريقيا.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم أن شركة بتروجت استقبلت وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة سوناطراك برئاسة نورالدين داوودي الرئيس والمدير العام للمؤسسة، لبحث فرص التعاون الصناعي وتطوير مشروعات مشتركة.

وخلال اللقاء، أكد المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، تطلع الشركة لتعميق الشراكة مع سوناطراك خلال الفترة المقبلة، خاصة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية داخل الجزائر، وفتح آفاق جديدة للتصنيع ونقل الخبرات.

وتضمن برنامج الزيارة جولة موسعة لوفد سوناطراك داخل مجمع بتروجت للتصنيع المركزي بالقطامية، ثم زيارة للمركز الرئيسي للشركة بالقاهرة الجديدة، وذلك على هامش مشاركة الوفد في اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، المتزامنة مع أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية.

ويمثل هذا التعاون امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي البترول المصرية والمحروقات الجزائرية عام 2022، والتي تلاها توقيع مذكرة تعاون مباشرة بين سوناطراك وبتروجت، بما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع حصول بتروجت مؤخرًا على إسناد مبدئي لمشروع ضخم في الجزائر كمقاول عام لتطوير المرحلة الثانية لحقل حاسي بئر ركايز بقيمة 1.087 مليار دولار، بعد منافسة قوية مع الشركات العالمية المتقدمة للمناقصة.