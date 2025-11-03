عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وقادة شركات الطاقة العالمية، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك لبحث فرص تنمية التعاون المشترك في مجالات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، وتطبيق أحدث تقنيات التحول الرقمي والطاقة النظيفة في أنشطة القطاع.

وخلال لقائه أوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة SLB (شلمبرجير)، ناقش الجانبان ترتيبات تنفيذ مشروع المسح السيزمي البحري المتطور بتقنية OBN في شرق البحر المتوسط، المقرر انطلاقه قريبًا على مساحة تصل إلى 95 ألف كيلومتر مربع، عبر تحالف "شلمبرجير – فيريدين".

ويتوقع أن يسهم المشروع في فتح آفاق جديدة لاكتشاف موارد الغاز وتقليل مخاطر عمليات الاستكشاف من خلال توفير بيانات دقيقة وعالية الجودة، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. كما تناول اللقاء متابعة الشراكة في بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، ودورها في تعزيز فرص الاستثمار بالبحث والتنمية في الحقول المصرية.

وفي اجتماع آخر مع موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي البريطانية، أكد الوزير تقدير مصر للشراكة الممتدة مع الشركة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في قطاع الطاقة.

وشدد الجانبان على التزامهما المشترك بدعم خطط التوسع في أعمال "بي بي" داخل مصر وزيادة استثماراتها المستقبلية، مع استعراض التطورات الإيجابية في إنتاج الغاز من حقل ريفين بالبحر المتوسط، والتأكيد على أهمية تسريع مشروعات التنمية لرفع كفاءة الحقول القائمة وتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الجديدة.

كما شدد الوزير على ضرورة تحويل نتائج أعمال المسح السيزمي إلى برامج حفر جديدة، مؤكداً التزام قطاع البترول بتوفير بيئة عمل داعمة وسريعة الإجراءات أمام الشركاء الدوليين.

كما التقى الوزير جيف ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون الأمريكية، لبحث تطبيق أحدث التقنيات التي تطورها الشركة في مجالات حفر الآبار وتحسين إنتاج النفط والغاز، إلى جانب الحلول المبتكرة في مجالات الطاقة المستدامة. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون لتوسيع استخدام هذه التقنيات في مصر بما يدعم زيادة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية.

وفي لقاء آخر مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، تم بحث تطورات التعاون بين الجانبين في ضوء نتائج الاجتماع الأخير في مؤتمر الطاقة بلندن، خاصة في مجالات تطوير الحقول المتقادمة وتخزين الغاز الطبيعي وخفض الانبعاثات الكربونية.

واستعرض الجانبان ما تم إنجازه في الدراسات الفنية الجارية بالتعاون بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) و"بيكر هيوز" بشأن مشروعات تخزين الغاز تحت الأرض.

كما ناقش الوزير مع وفد من شركة (هواوي) الصينية سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الحقول وتشغيل المنشآت البترولية، إلى جانب تطوير نظم أمن المعلومات وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في مواقع الإنتاج، مع الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر الهندسية بقطاع البترول.

ووجه الوزير الدعوة لرؤساء الشركات العالمية للمشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2026)، المقرر عقده العام المقبل في القاهرة، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة إقليمية رائدة لتبادل الخبرات واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المصري.