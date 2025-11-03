إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

03:29 م 03/11/2025

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.42% عند مستوى 38622 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71%، وقفز مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 5.7 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 6.4 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 695.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.48% عند مستوى 38082 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية أسهم البورصة مؤشر EGX 70

