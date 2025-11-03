انطلاق انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات

كتبت- دينا خالد:

انطلقت اليوم الاثنين، انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وقد اكتملت الجمعية العمومية بحضور 216 عضوا وعقب اكتمال الجمعية بدأت عملية الاقتراع وسط إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية.



وتجري الانتخابات على ثلاث فئات لانتخاب 12 عضوا من فئات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بواقع ٤ أعضاء من كل فئة .



وكانت فئة الشركات المتوسطة، قد حسمت بالتزكية لكل من محمد المهندس رئيس الغرفة الحالي والمهندس حمادة داوود والمهندس أحمد عبد الجواد و المهندسة رشا الكردي و جميعهم أعضاء مجلس إدارة في المجلس المنتهية ولايته .

ويتنافس في فئة الشركات الكبيرة المهندس عمرو ابو فريخة والمهندس شادي المنزلاوي و المهندس رأفت الخناجري و المهندس بسيم يوسف و عصام الدسوقي.

أما فئة الشركات الصغيرة يتنافس فيها كل من المهندس محمد العايدي و طارق عابدين و أمير نادر رياض و ايمن الفخراني وجابر سعيد محمد .



ومن المقرر، أن تنتهي عملية التصويت في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الاثنين على ان تتم عملية الفرز بعدها و يتم إعلان النتيجة مباشرة.