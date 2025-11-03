

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق المصرية تشهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا تدريجيًا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وذلك نتيجة توافر المعروض وتحسن حركة التداول داخل الأسواق، إلى جانب الجهود المبذولة لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك.

وأوضح المنوفي أن أسعار السكر سجلت تراجعًا واضحًا خلال الأيام الماضية، حيث تتراوح حاليًا بين 24 و30 جنيهًا للكيلو، بعد أن تجاوزت في فترات سابقة حاجز الـ35 جنيهًا، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على بداية استقرار سوق السلع التموينية.



كما أشار إلى أن أسعار البيض شهدت انخفاضًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر الطبق حاليًا بين 130 و150 جنيهًا، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه النزولي مع زيادة الإنتاج المحلي وتحسن منظومة النقل والتوزيع.



وأضاف المنوفي أن سعر اللبن الجاموسي يتراوح بين 30 و40 جنيهًا للكيلو، بينما سعر اللبن البقري يتراوح بين 15 و22 جنيهًا، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف مؤخرًا كان له دور كبير في تراجع تكاليف الإنتاج.