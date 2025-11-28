"جولد بيليون" تكشف أسباب قفزة الذهب للشهر الرابع على التوالي

قالت منصة جولد بيليون في تحليلها الفني إن الارتفاعات الأخيرة التي سجلها الذهب خلال هذا الأسبوع ناتجة عن عودة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وهو الأمر الذي يعد إيجابي بالنسبة للذهب.

وأوضح تحليل جولد بيليون في بيان لها اليوم، أن أسعار الذهب ارتفعت اليوم في طريقها إلى أن تسجل قفزة للشهر الرابع على التوالي، حيث يجد الذهب الدعم من تفاؤل المستثمرين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما يتجه الدولار إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مما يدعم الذهب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند المستوى 4193 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4159 دولار للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 4182 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

ويتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.9% حتى الآن، بينما تعد جلسة اليوم أيضًا هي آخر جلسات تداول شهر نوفمبر، وقد سجل الذهب ارتفاع هذا الشهر بنسبة 4.5% ليعد ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

وأظهرت البيانات أن الأسواق تتوقع احتمالية بنسبة 82.8% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 28.5% المسجلة الأسبوع الماضي.

كما ساعدت تصريحات ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، وكريستوفر والر محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، على زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بحسب التحليل.

بالإضافة إلى كيفن هاسيت الذي برز كمرشح بارز لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعد مرشح الرئيس دونالد ترامب، والذي صرح إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.

من جهة أخرى انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث يتجه نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو، وضعف الدولار يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر جاذبيةً للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

يذكر أن سعر الذهب انخفض لفترة وجيزة في الجلسة السابقة، لكنه استأنف ارتفاعه سريعًا مع تمسك المتداولين إلى حد كبير بمراهناتهم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

كما عززت مؤشرات تباطؤ ارتفاع الأسهم من الطلب على الملاذ الآمن، وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، ليسجل ارتفاع بمقدار 3.2 طن من الذهب، وهو ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، مما يعكس استمرار الطلب الاستثمارات على الذهب، وذلك على الرغم من تراجع قوة هذه التدفقات مقارنة مع شهر أكتوبر.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين، ليتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع، بالإضافة إلى ارتفاع الذهب خلال شهر نوفمبر للشهر الرابع على التوالي.

يستمر الذهب المحلي في الارتفاع مدعومة بارتفاع أسعار أونصة الذهب المحلي هذا بالإضافة إلى الدعم الذي يحصل عليه الذهب من تعافي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

استقرت أسعار الذهب فوق 4150 دولار للأونصة ليسجل اليوم أعلى مستوى في أسبوعين عند 4193 دولار للأونصة، بينما يظهر مؤشر الزخم اتجاه صاعد مما قد يساعد السعر على اختبار المستوى 4200 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي، فارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 ليستقر فوق المستوى 5550 جنيهًا للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 5585 جنيه للجرام في طريقه إلى اختبار المستوى 5600 جنيه للجرام.

اقرأ أيضًا:

كيف تنقل اشتراك الإنترنت الأرضي من شركة لأخرى؟

بعد السماح بالتصدير.. هل تتأثر أسعار البيض والدواجن في السوق المحلية؟