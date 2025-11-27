أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن عدم شعور المستهلك بتراجع أسعار البيض والدواجن رغم انخفاضها في المزارع يعود بشكل أساسي إلى الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، سواء في الجملة أو التجزئة.

وأكد أن هذه الحلقات تضيف زيادات غير مبررة على السعر النهائي رغم أن المنتج يباع في المزارع بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.

وقال السيد إنه من المفترض تحديد هامش ربح عادل لكل مرحلة، بدءًا من تاجر الجملة مرورًا بتاجر التجزئة وحتى التكلفة المتعلقة بالنقل والهالك، بحيث لا يتجاوز إجمالي هذه الزيادات ما بين 10 إلى 12 جنيهاً على الكرتونة في أقصى الظروف.

وأضاف أن أي تاجر يتجاوز هذه النسبة يجب محاسبته قانونياً، وأن الجهات الرقابية هي المسؤولة عن فرض هذا الانضباط وليس المنتجون.

وأوضح رئيس الشعبة أن ترك الأمور لمنطق آليات السوق الحر دون رقابة فعالة يؤدي إلى فوضى في التسعير، رغم أن الدولة تمتلك القدرة على إنشاء منظومة منضبطة تعتمد على احتساب التكلفة الحقيقية لكل مرحلة من مراحل التداول وتحديد حدود ربح واضحة لكل طرف، مؤكدًا أن الشعبة تقدمت بهذه الرؤية أكثر من مرة لكنها تحتاج إلى خطوات تنفيذية واستجابة من الجهات المختصة.